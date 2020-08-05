"Шахтер" – "Вольфсбург" 3:0 (Второй тайм)

В первой встрече Маркос Антонио забил победный мяч. Фото ФК "Шахтер"

Добрый вечер!

Сегодня спустя почти пять месяцев ожидания будет наконец сыгран матч 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий "Шахтер" принимает в Киеве немецкий "Вольфсбург". Первая игра закончилась со счетом - 2:1 в пользу команды из Украины. Сегодня немецкий клуб попытается отыграться.

Весна и лето не были слишком удачными для "волков". Команда спустилась в турнирной таблице бундеслиги с 6 на 7 место. И теперь, в новом розыгрыше вынуждена будет начинать свой путь со второго квалификационного раунда. Если, конечно, не выиграет Лигу Европы.

"Шахтер" уверенно стал чемпионом и дал отдохнуть ведущим игрокам. Кто лучше подготовился к игре узнаем, примерно через два часа.

Тем временем стали известны стартовые составы команд. У "Шахтера" в основе выйдет Давид Хочолава.

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик – Марлос, Тайсон – Мораес

Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Бондарь, Пихаленок, Болбат, Фернандо

"Вольфсбург": Кастельс – Тиссеран, Понграчич, Брукс – Брекало, Шлагер, Арнольд, Руссийон – Виктор, Вегорст, Гинчек

Запасные: Перван, Кастен, Клаус, Герхардт, Гилавоги, Хорн, Мармуш, Сьерслебен, Юстван

Команды выходят на поле!

Игра началась!

2 мин. Угловой заработали гости. Пятов легко поймал высокую подачу.

5 мин. Немцы поджимают, но без серьезных угроз.

9 мин. "Вольфсбург" активно прессингует. "Шахтер" не может ответить акцентированной контратакой.

11 мин. Убежал в контратаку "Шахтер", но Маркос Антонио пробил на три метра выше ворот.

13 мин. Маркос Антонио опасно пробил, но Кастельс успел потянуть.

17 мин. Марлос пытался прорваться к воротам и это ему удалось. Правда, мяч по дороге отобрали.

19 мин. Классную атаку провели хозяева, но Мораес с 10 метров не сумел нанести акцентированный удар.

23 мин. Огрызнулись волки! Опасный прострел Виктора с правого фланга, слава Богу, никто не замкнул.

26 мин. Момент !!! Марлос сам оказался на углу штрафной и изо всех сил пробил в ближнюю штангу. Обидно!

30 мин. Немцы с испуга отодвинули игру от своих ворот.

32 мин. Штурма не получилось, но два подряд угловых немцы подали.

33 мин. Матвиенко бил в упор с острого угла, но Кастельс парировал. Через минуту Мораес бил с противоположного угла, но не попал. Мощнаый ответ "Шахтера"!

39 мин. Пошла открытая игра и "Шахтер" в ней имеет больше шансов.

44 мин. Додо испортил классную атаку, отдав неизвестно кому пас на противоположный фланг.

45 мин. Закончен первый тайм. Небольшое преимущество "Шахтера" нарисовалось где-то под конец первой половины встречи.

46 мин. Второй тайм начали команды. Мораес выходил под острым углом, но не переиграл голкипера.

51 мин. Немцы попытались поатаковать но уперлись в стену обороны горняков.

53 мин. Тайсон не попал в дальний угол. А такой момент был!

58 мин. Отодвинули гости игру от своих ворот.

60 мин. Опасный штрафной заработали волки. Кривцов получил желтую.

61 мин. Арнольд бил, но Пятов парировал. И замена. Мармуж вместо Гинчека.

64 мин. Дежа вю. Опять Мораес бил и опять какой-то корявый удар. Ну что такое?

65 мин. Шрафний в ворота горняков и красная карточка Хочолаве. А мог бы быть и пенальти. Сантиметров не хватило. Это то вышел Давид!

69. мин. Пятов потянул удар. И слава Богу!

71 мин. Брукс удален также. Сфолил на Мораес и вторая желтая! 10 на 10 играем!

74 мин. Мораес устал. Уже бьет абы куда!

76 мин. Вместо Марлоса вышел Соломон.

80 мин. Длительная атака "Шахтера" ничем не закончилась.

83. Острый прострел Тайсона прерывает защитник. И тут же замена у гостей. Руссийона меняет Клаус

86 мин. Вместо Тайсона выходит Коноплянка.

88 мин. ГОЛ !!! Мораес расстрелял вратаря с 10 метров пился красивой комбинации паса Додо !!! 1:0

90 мин. Гол! Соломон после паса Коноплянки решает судьбу встречи! 2:0!

90 + 3 Мораес добивает волков. Мораес обокрал защитника и обвел вратаря - 3:0.

90+4 Надо было сразу сыграть эти 5 минут, а не мучиться полтора часа.

Все! Уверенная победа "Шахтера".