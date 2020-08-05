"Шахтер" – "Вольфсбург" 0:0 (Первый тайм)

В первой встрече Маркос Антонио забил победный мяч. Фото ФК "Шахтер"

Добрый вечер!

Сегодня спустя почти пять месяцев ожидания будет наконец сыгран матч 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий "Шахтер" принимает в Киеве немецкий "Вольфсбург". Первая игра закончилась со счетом - 2:1 в пользу команды из Украины. Сегодня немецкий клуб попытается отыграться.

Весна и лето не были слишком удачными для "волков". Команда спустилась в турнирной таблице бундеслиги с 6 на 7 место. И теперь, в новом розыгрыше вынуждена будет начинать свой путь со второго квалификационного раунда. Если, конечно, не выиграет Лигу Европы.

"Шахтер" уверенно стал чемпионом и дал отдохнуть ведущим игрокам. Кто лучше подготовился к игре узнаем, примерно через два часа.

Тем временем стали известны стартовые составы команд. У "Шахтера" в основе выйдет Давид Хочолава.

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик – Марлос, Тайсон – Мораес

Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Бондарь, Пихаленок, Болбат, Фернандо

"Вольфсбург": Кастельс – Тиссеран, Понграчич, Брукс – Брекало, Шлагер, Арнольд, Руссийон – Виктор, Вегорст, Гинчек

Запасные: Перван, Кастен, Клаус, Герхардт, Гилавоги, Хорн, Мармуш, Сьерслебен, Юстван

Команды выходят на поле!

Игра началась!

2 мин. Угловой заработали гости. Пятов легко поймал высокую подачу.

5 мин. Немцы поджимают, но без серьезных угроз.

9 мин. "Вольфсбург" активно прессингует. "Шахтер" не может ответить акцентированной контратакой.

11 мин. Убежал в контратаку "Шахтер", но Маркос Антонио пробил на три метра выше ворот.

13 мин. Маркос Антонио опасно пробил, но Кастельс успел потянуть.

17 мин. Марлос пытался прорваться к воротам и это ему удалось. Правда, мяч по дороге отобрали.

19 мин. Классную атаку провели хозяева, но Мораес с 10 метров не сумел нанести акцентированный удар.