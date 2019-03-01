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пятница, 01 марта 2019 10:14

"Шахтер" ужесточил правила посещения выездных матчей

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&quot;Шахтер&quot; ужесточил правила посещения выездных матчей
Фанаты смогут посещать выездные матчи "горняков" по документам. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" ввел новые правила покупки билетов на выездные матчи команды.

Начиная с матча 20-го тура УПЛ против "Черноморца" в Одессе фанаты смогут купить билет только по документам. Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Причина ужесточений правил – предотвращение проявлений расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости по любому из признаков с целью борьбы против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям.

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Заполнить анкету "активного болельщика" можно на официальном сайте клуба.

Матч "горняков" против "Черноморца" состоится 2 марта.

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Дата
01
марта

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