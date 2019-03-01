"Шахтер" ужесточил правила посещения выездных матчей

Донецкий "Шахтер" ввел новые правила покупки билетов на выездные матчи команды.
Начиная с матча 20-го тура УПЛ против "Черноморца" в Одессе фанаты смогут купить билет только по документам. Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Причина ужесточений правил – предотвращение проявлений расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости по любому из признаков с целью борьбы против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям.
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Заполнить анкету "активного болельщика" можно на официальном сайте клуба.
Матч "горняков" против "Черноморца" состоится 2 марта.
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