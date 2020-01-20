"Шахтер" указал на дверь защитнику сборной Украины

Богдан Бутко провел 29 матча за сборную Украины. Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Богдан Бутко больше не нужен "Шахтеру".

Тренерский штаб донецкой решил отказаться от услуг защитника клуба Бутко. Игрок не полетит с командой на зимние сборы в Турции и вынужден искать себе новые варианты продолжения карьеры несмотря на то, что его трудовой договор будет действовать до июня 2021, сообщает "Футбол 24"

Бутко полностью проиграл конкуренцию украинцу Сергею Болбату и бразильцу Додо на позиции правого защитника. Кроме того, "горняки" вернули с "Мариуполя" еще одного правого защитника Александра Кирюханцева.

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В текущем сезоне в чемпионате Украины Богдан Бутко ни разу не появлялся на поле в составе своей команды. Авторитетный портал Transfermarkt оце