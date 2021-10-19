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вторник, 19 октября 2021 21:11

"Шахтер" – "Реал" (Live)

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&quot;Шахтер&quot; – &quot;Реал&quot; (Live)
В прошлом году горняки дважды обыграли "галактикос". Фото: "Шахтер"

Добрый вечер!

Донецкий "Шахтер" попытается сегодня продолжить свою уникальную победную серию в матчах с выдающейся футбльною командой мира - мадридским "Реалом". В прошлом году дончане удивительно всей футбольной Европе дважды обыграли мадридцев - 3:2 и 2:0.

Очевидно, что "сливочные" теперь не те. В них сменился тренер. Карло Анчелотти стабилизировал игру. Однако в прошлом туре "галактикос" дома неожиданно проиграли "Шерифу" - 1:2. Поэтому терять очки гости не собираются.

Горняки тоже имеют в пассиве поражение от сенсационных молдаван. Но с тех пор Де Дзерби повел команду вперед железной рукой. "Шахтер" выиграл Суперкубок, а в последнем туре не оставил камня на камне от защиты "Зари".

Остроты противостоянию добавляет то, что обе команды возглавляют итальянские тренеры, представители разных поколений. Игра сегодня точно будет напряженной и интересной.

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Тренеры объявили стартовые составы команд.

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Соломон, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос, Марлос, Мудрик, Судаков, Дентиньо, Сикан.

"Реал": Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Васкес, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисиус, Родриго, Бензема

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Вальверде, Диас, Камавинга, Бланко, Гутьеррес

Автор: Юрий Стригун
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Дата
19
октября

"Шахтер" дважды шокировал "Реал"

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