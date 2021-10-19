"Шахтер" – "Реал" – 0:4 (Второй тайм)

Добрый вечер!
Донецкий "Шахтер" попытается сегодня продолжить свою уникальную победную серию в матчах с выдающейся футбльною командой мира - мадридским "Реалом". В прошлом году дончане удивительно всей футбольной Европе дважды обыграли мадридцев - 3:2 и 2:0.
Очевидно, что "сливочные" теперь не те. В них сменился тренер. Карло Анчелотти стабилизировал игру. Однако в прошлом туре "галактикос" дома неожиданно проиграли "Шерифу" - 1:2. Поэтому терять очки гости не собираются.
Горняки тоже имеют в пассиве поражение от сенсационных молдаван. Но с тех пор Де Дзерби повел команду вперед железной рукой. "Шахтер" выиграл Суперкубок, а в последнем туре не оставил камня на камне от защиты "Зари".
Остроты противостоянию добавляет то, что обе команды возглавляют итальянские тренеры, представители разных поколений. Игра сегодня точно будет напряженной и интересной.
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Тренеры объявили стартовые составы команд.
"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Соломон, Фернандо.
Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос, Марлос, Мудрик, Судаков, Дентиньо, Сикан.
"Реал": Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Васкес, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисиус, Родриго, Бензема
Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Вальверде, Диас, Камавинга, Бланко, Гутьеррес
Игра началась!
2 мин. Удивительно, но "Шахтер" больше владеет мячом в первые минуты игры.
4 мин. Кроос опасно бил из-за пределов штрафной, но Трубин парировал.
7 мин. А теперь Винисиус потренировал Трубина. Анатолий был на месте.
10 мин. Тете неудачно навесил с правого фланга. Мяч опустился на сетку сверху.
В параллельном матче "Интер" не может забить "Шерифа". Там тоже нули.
14 мин. Опасно бил Бензема после углового, но после серии рикошетов мяч в Трубина так и не дошел.
17 мин. "Шахтер" минуты две владел мячом, однако без всякой видимой выгоды.
21 мин. Фернандо бессмысленными финтами запорол перспективную атаку дончан.
24 мин. Перспективную атаку провели хозяева поля, но арбитр зафиксировал офсайд у Исмаили. Впрочем Тете до мяча так и не дотянулся.
27 мин. В тактические шахматы играют итальянские тренеры. Игра откровенно скучновата.
31 мин. Мадридцы в такой игре выглядят убедительнее, а Де Дзерби свирепствует.
37 мин. Фернандо и Тете пока выглядят лишними игроками на поле. Никакого конструктива от них нет.
34 мин. Прорыв Соломона и пас в центр завершился рикошетом и выносом Крооса.
38 мин. Гол. Кривцов поражает свои ворота. Прерывал передачу с правого фланга Сергей и срезал точно в угол. Трубин, который выходил из ворот, ничего не смог сделать - 0:1
А в Милане "Интер" таки забил "Шерифу". 1:0
41 мин. Бензема бил из-за пределов штрафной прямо в Трубина.
45 мин. Исмаили заблокировал удар Родриго и арбитр сразу свистнул на перерыв. Тяжелый тайм для "Шахтера".
Возобновилась игра в Киеве.
Марлос заменил Тете в горняков, а Маркос Антонио Соломона.
46 мин. И сразу Маркос Антонио заработал желтую на Каземиро.
50 мин. Гости солидно контролируют игру и никуда не спешат. Пока не видно, за счет чего горняки собираются переломить ход встречи.
51 мин. Гол: 0:2. Винисиус после идеальной атаки получил роскошный пас от Модрича и расстреливает Трубина с 5 метров.
54 мин. "Шахтер" выглядит мальчиком для битья.
55 мин. А "Шериф" Вернидуба сравнивает счет в игре с "Интером". Вот где настоящий мужской характер!
57 мин. Винисиус обвел всю оборону "Шахтера" и делает счет разгромным - 0:3. Достаточно, ребята, остановитесь!
60 мин. Де Дзерби должен уже понять, что без Степаненко эта оборона превращается в проходной двор.
64 мин. Педриньо решился на удар отчаяния и не попал в ворота.
Гол. Винисиус и Родриго легко разрывают оборону из шести игроков "Шахтера" - 0:4. Горняки чувствуют себя "Зарей".
68 мин. "Шахтер" попытался огрызнуться, но Куртуа легко парировал два удара горняков.
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