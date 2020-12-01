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вторник, 01 декабря 2020 19:00

"Шахтер" – "Реал" 0:0 (Первый тайм)

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&quot;Шахтер&quot; – &quot;Реал&quot; 0:0 (Первый тайм)
В октябре "Шахтер" неожиданно обыграл "Реал" на выезде. Фото ФК "Шахтер"

Добрый вечер!

Донецкий "Шахтер" продолжит сегодня свою эпопею в Лиге чемпионов, которая началась так удачно - выездной победой над знаменитым мадридским "Реалом" - 3:2. Тогда у горняков не верил почти никто - точно так, как не верит никто сейчас. Сегодня снова "Реал", но уже дома. И уже не снисходительно самоуверенный, а настоящий - искусный и злой.

Поражение вполне может поставить крест на надеждах дончан, то хуже от них в группе выступает лишь миланский "Интер". Однако неожиданно удачный результат вернет интригу в группу.

Словом, "Шахтеру" еще есть за что бороться и что терять.

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Стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Бондарь, Витао, Додо, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Болбат, Маркос, Патрик, Майкон, Соломон, Судаков, Дентиньо, Фернандо

"Реал": Куртуа, Менди, Начо, Варан, Лукас Васкес, Эдегор, Кроос, Модрич, Асенсио, Родриго, Бензема

Запасные: Лунин, Альтубе, Милитао, Марсело, Чуст, Каземиро, Аррибас, Иско, Винисиус, Диас

Команды выходят на поле.

Игра началась!

1 мин. Простенький прострел с правого фланга едва не стал проблемой для дончан. Но отбились горняки.

4 мин. Стойка. Асенсио не забивает после паса Бензема с трех метров.

7 мин. Зидан чуть не упал от удивления, когда увидел этот момент. Показали повтор.

10 мин. "Реал" зажал горняков так, как "Шахтер" зажимает какой-нибудь "Мариуполь".

14 мин. Варан получает желтую в центре поля. Мораес перехватил мяч и убегал один на один.

16 мин. Не сможет Мораес продолжить игру. Дентиньо выходит вместо него.

18 мин. Вот это да! Мораес вернулся! Ожил! Дентиньо никуда не вышел!

20 мин. "Шахтер" не верит, что "Реал" - не менхенгладбахская машина. Опасаются горняки.

24 мин. Медленно разворачивают атаку гости. Никуда не спешат.

25 мин. Таки произошла вынужденная замена. Дентиньо - злой гений мадридцев, вышел на поле.

28 мин. Начо сбивает Дентиньо. Так они всех нападающих повыбивают.

30 мин. Асенсио вываливался на удар, но Трубин парирует выстрел с близкого расстояния.

33 мин. Мини-осаду устроили гости, но "Шахтер", закаленный "Боруссией", отбился.

Автор: Юрий Стригун
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