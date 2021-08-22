"Шахтер" разгромил "Черноморец"

 
Ексклюзивы
1/5
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 63
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Просмотров: 270
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
Просмотров: 135
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Просмотров: 450
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Просмотров: 3708
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Просмотров: 792
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 423
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Просмотров: 1341
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Просмотров: 630
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Просмотров: 378
Фото
Все фото
5
5
4
5
8
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Видео
Все видео
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Олег Блохин забил 200 мяч
Олег Блохин забил 200 мяч
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
"Заря" не по игре уступила "Рапиду"
"Заря" не по игре уступила "Рапиду"
Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"
Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"
Интервью
1/5
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 423
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1683
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 756
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2592
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1584
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 279
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
воскресенье, 22 августа 2021 09:32

"Шахтер" разгромил "Черноморец"

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; разгромил &quot;Черноморец&quot;
Хозяева дали бой "Шахтеру". Фото: УАФ

В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтёр" разгромил одесский "Черноморец". Встреча проходила на стадионе "Черноморец" в Одессе и завершилась со счётом 3:0.

На 13-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "Черноморца" Богдан Билошевский. На 34-й минуте хавбек "Шахтёра" Георгий Судаков открыл счёт, ему ассистировал Михаил Мудрик. Алан Патрик забил второй гол донецкой команды, голевую передачу отдал Ефим Конопля. В добавленное время Манор Соломон довёл счёт до разгромного, автором результативного паса снова стал Мудрик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как выглядят стадионы Донецка

"Шахтёр" в пяти матчах набрал 12 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" (3) находится на 13-м месте. У киевского "Динамо" (10) есть матч в запасе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" разгромил "Черноморец"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Пленных и врагов Дракула сажал на кол

Машина спасла президента при покушении

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
 Просмотров: 20611
Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды
Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды
11
 Просмотров: 16002
Девушка приехала на отдаленный остров на выходные, а застряла на 1,5 года
Девушка приехала на отдаленный остров на выходные, а застряла на 1,5 года
6
 Просмотров: 4329
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
16
 Просмотров: 3699
Талибы обратились к миру с просьбой о помощи
Талибы обратились к миру с просьбой о помощи Просмотров: 3492
Спорт
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Испанец забил чудо-гол в Румынии
 Просмотров: 477
"Манчестер Сити" дома разгромил "Норвич"
"Манчестер Сити" дома разгромил "Норвич" Просмотров: 180
"Запомню этот день на всю жизнь": Беленюк показал, как травмировался перед Олимпиадой
"Запомню этот день на всю жизнь": Беленюк показал, как травмировался перед Олимпиадой Просмотров: 234
Показали, как выглядят стадионы Донецка
Показали, как выглядят стадионы Донецка
5
 Просмотров: 1404
Экс-игрок "Шахтера" рассказал, почему похудал на 5 килограммов
Экс-игрок "Шахтера" рассказал, почему похудал на 5 килограммов Просмотров: 216
Больше всего комментируют
23
У Кличко воюют с картонными декорациями, но не видят хаотической застройки Киева - эксперт
14
Последняя страна НАТО присоединилась к "Крымской платформе"
4
Зеленский может повторить серьезную ошибку Порошенко - политолог
3
Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба
1
Час зрілості
Голосов: 152
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть