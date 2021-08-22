"Шахтер" разгромил "Черноморец"

Хозяева дали бой "Шахтеру". Фото: УАФ

В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтёр" разгромил одесский "Черноморец". Встреча проходила на стадионе "Черноморец" в Одессе и завершилась со счётом 3:0.

На 13-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "Черноморца" Богдан Билошевский. На 34-й минуте хавбек "Шахтёра" Георгий Судаков открыл счёт, ему ассистировал Михаил Мудрик. Алан Патрик забил второй гол донецкой команды, голевую передачу отдал Ефим Конопля. В добавленное время Манор Соломон довёл счёт до разгромного, автором результативного паса снова стал Мудрик.

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"Шахтёр" в пяти матчах набрал 12 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" (3) находится на 13-м месте. У киевского "Динамо" (10) есть матч в запасе.