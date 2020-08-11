"Шахтер" разбил "Базель" и сыграет в полуфинале Лиги Европы

Для Тайсона это последний шанс выиграт Лигу Европы. Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" сегодня сыграет главный матч сезона. В четвертьфинале Лиги Европы горняки будут противостоять швейцарскому "Базелю".

Соперники - бронзовые призеры первенства страны, что для "Базеля" является безусловной неудачей. Лидер швейцарского футбола удивительно неудачно играл в внутренний чемпионат. Но очень уверенно - в Лиге Европы. Швейцарцы без особых сверхусилий вынесли вперед ногами не кого-нибудь, а немецкий "Айнтрахт", перед которым в прошлом году как раз и капитулировал "Шахтер".

А теперь о составах команд:

"Шахтер": Пятов – Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо – Степаненко, Маркос Антонио – Тайсон, Алан Патрик, Марлос (Соломон, 71) – Мораес.

"Базель" - Николич, Петретто, Відмер, ван дер Верфф, Альдерете, Фрай, Кампо, Джака, Штокер, Пулулу, Артур.

На арене "Шальке" в Гельзенкирхене все готово к началу игры. Дважды горняки играли здесь и дважды побеждали местный клуб - 1:0 и 3:0.

Игра началась!

2 мин. Угловой заработал "Шахтер". И сразу ГОЛ !!! Мораес! Опередил защитников и вратаря форвард сборной Украины уже 1:0!

6 мин. Бросились отыгрываться швейцарцы, но серьезных возможностей не создали.

9 мин. Позиционная атака горняков. Успокаивают соперника наши игроки.

11 мин. Штрафной хорошо заработал Патрик, а пробил крайне неудачно. Пять метров выше ворот.

14 мин. Степаненко пробовал пробить головой, но заработал лишь угловой.

17 мин. А в параллельном матче "Вулверхэмптон" ничего не может сделать с "Севильей". Или, учитывая титулы, "Севилья" не может пока справиться с "волками". Последними волками в Лиге Европы.

22 мин. 2:0 !! Тайсон! Блестящая комбинация горняков. Патрик пропустил мяч, а Тайсон забил. Рикошет может быть слабым утешением для "Базеля" - 2:0!

26 мин. Марлос хорошо пробил, но Николича таким ударам не запугаешь!

28 мин. Пока ничем не может удивить дончан "Базель". Атаки какие-то хиленькие у швейцарцев.

31 мин. Мораес вывалился один на один с Николичем, но голкипер "Базеля" не дал довести дело до разгрома!

35 мин. Мораес бил после отскока, но не попал как следует по мячу!

38 мин. Марлос едва не забивает третий! Николич вытягивает мяч из правого нижнего угла!

40 мин. В крестовину попадает Маркос Антонио! Третий гол назревает в ворота швейцарцев!

44 мин. Бондарь не сумел выбить мяч, а Кабрал ударил в небеса. И правильно сделал!

45 мин. "Севилья" и "Вулвз" играют в нулевую ничью. А у нас - перерыв!

46 мин. Возобновилась игра! "Шахтер" отделяет 45 минут от третьего в истории еврокубкового полуфинала!

48 мин. Матвиенко разогнался и забежал в офсайд.

51. мин Угловой подали швейцарцы, но отличились лишь грубой атакой на Пятова.

54 мин. Заставляет "Шахтер" играть швейцарцев в позиционном нападении. А "Базель" этого не любит.

59 мин. Кривцов бил опасно, но Николич не зевает!

62 мин. Сбавили обороты горняки. Хотят подловить соперника на контратаке.

64 мин. Просили пенальти швейцарцы с "Базеля", а заработали только угловой. И тот разыграли бездарно.

66 мин. Пятов выскочил из ворот. Хорошо, что "Базель" не попал в пустые ворота.

69 мин. Марлос вышел на ударную позицию, но побежал с мячом от базельских ворот.

71 мин. Марлос запорол перспективную атаку и сразу был заменен на Соломона.

74 мин. Пенальти и гол !!! Алан Патрик - 3:0. Сбили Тайсона защитники. И на что теперь надеяться "Базелю"?

78 мин. Замены. Вместо Патрика - Коваленко, вместо Штокера - Вольфсвинкель.

84 мин. "Базель" не знает, что ему делать. Или бежать отыгрываться, или сохранять приличный счет?

80 мин. А англичане и испанцы в параллельном матче заставляют скучать телезрителей - 0:0.

86 мин. Майкон, Тете и Фернандес выходят вместо Тайсона, Маркоса Антонио и Мораеса.

88 мин. А Додо ни на что не обращает внимания. Забивает четвертый – 4:0.

4 минуты добавляет арбитр и "Базель" забивает гол престижа. Вольфсвинкель - 4:1.

Ну и все. "Шахтер" в полуфинале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НСК "Олимпийский" станет домашним стадионом "Шахтера"

В полуфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет против "Интера". В другом матче "Севилья" одолела "Вулверхэмптон" 1:0