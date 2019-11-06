"Шахтер" проиграл "Динамо" Загреб в Юношеской Лиге чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 729
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1791
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2088
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4860
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1593
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 909
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5139
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 729
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6687
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
14
3
15
13
16
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Видео
Все видео
Поражение команды Ракицкого и фантастические матчи в Дортмунде и Лондоне: результаты матчей вторника Лиги чемпионов
Поражение команды Ракицкого и фантастические матчи в Дортмунде и Лондоне: результаты матчей вторника Лиги чемпионов
"Рак спас меня. Я стал лучше" – защитник "Лацио"
"Рак спас меня. Я стал лучше" – защитник "Лацио"
Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"
Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"
Сидорчук жестко упрекал Михайличенко за отказ от замен в матче с "Шахтером"
Сидорчук жестко упрекал Михайличенко за отказ от замен в матче с "Шахтером"
Скандирование "Украина! Украина!" заглушило гимн России
Скандирование "Украина! Украина!" заглушило гимн России
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 909
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 720
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3456
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1989
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 882
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
среда, 06 ноября 2019 17:02

"Шахтер" проиграл "Динамо" Загреб в Юношеской Лиге чемпионов

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; проиграл &quot;Динамо&quot; Загреб в Юношеской Лиге чемпионов
Тренер юношеской команды "Динамо" Загреб Игорь Йовичевич 3 года работал в "Карпатах". Фото: из открытых источников

В 4 туре Юношеской Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл в гостях "Динамо" Загреб с минимальным счетом 0: 1.

Матч проходил на тяжелом поле после дождя. Это где-то нивелировала индивидуальные действия игроков. Такая погода однозначно была в пользу "горнякам", которым нужно было больше сдерживать соперника.

Хорваты полностью переиграли донецкую команды обладая игровым и территориальным преимуществом в мачте. Постоянно держа в напряжении защиту "Шахтера". Рано или поздно такое преимущество имела вращаться пропущенным голом. Если еще в первом тайме "горнякам" везло и выручал вратарь Трубин то в начале второй половины игры голкипер донецкой команды ошибся не смог отбить не самый сложный удар.

"Динамо" повнисю переиграло "Шахтер"


После забитого гола подопечные Игоря Йовичевича немного успокоили декабря предоставляя возможность сопернику атаковать. Если до пропущенного гола "горняки" пытались играть через длинные передачи в расчете на скорость Мудрика, то после пропущенного гола пытались комбинировать и играть первым номером. Такая игра пошла больше на пользу хорватам, которые раз за разом ловили "горняков" на контратаках. Если бы не героическая игра вратаря Трубина, то счет мог быть вообще разгромным.

Свой шанс отыграться "Шахтер" потерял на последних минутах дополнительного времени, когда ошибка защитников хозяев поля привела к опасному удару Абдуллаева, но "Динамо" выручил вратарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" потерпел весомую потерю перед матчем против "Динамо" Загреб

В другом матче группы "Аталанта" дома победила сверстников из "Манчестер Сити" 1: 0. Возглавляет группу "Динамо" Загреб которое имеет 8 очков. На один пункт меньше у "Аталанты". "Манчестер Сити" набрал 4 зачетных пункта. "Горняки" занимают последнее место в группе имея всего 2 очка.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" проиграл "Динамо" Загреб в Юношеской Лиге чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Украина заключила военный союз со Швецией

Власти пообещали Галичине автономию

Часть военных пошла на переговоры с росиянами

Государство взяло под контроль торговлю наркотиками

Украинскую отаманшу убил предатель

Застрелили президента США

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 54603
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 28261
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
 Просмотров: 17370
Нашли предсказание о мировой войне
Нашли предсказание о мировой войне Просмотров: 14140
&quot;На счету надо иметь $10 тысяч&quot; - украинка рассказала, как переехать в Канаду
"На счету надо иметь $10 тысяч" - украинка рассказала, как переехать в Канаду
5
 Просмотров: 11277
Спорт
Милевского наказали в чемпионате Беларуси
Милевского наказали в чемпионате Беларуси Просмотров: 270
Зинченко пропустит матчи сборной Украины
Зинченко пропустит матчи сборной Украины Просмотров: 171
Стало известно, кто возглавит "Баварию"
Стало известно, кто возглавит "Баварию" Просмотров: 243
Бывший звездный форвард "Динамо" будет играть за любительский клуб
Бывший звездный форвард "Динамо" будет играть за любительский клуб Просмотров: 423
Ярославский хочет вернуть "Металлист"
Ярославский хочет вернуть "Металлист" Просмотров: 1161
Больше всего комментируют
20
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Расследование дел Майдана остановят
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 726
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua