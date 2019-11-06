"Шахтер" проиграл "Динамо" Загреб в Юношеской Лиге чемпионов

Тренер юношеской команды "Динамо" Загреб Игорь Йовичевич 3 года работал в "Карпатах". Фото: из открытых источников

В 4 туре Юношеской Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл в гостях "Динамо" Загреб с минимальным счетом 0: 1.

Матч проходил на тяжелом поле после дождя. Это где-то нивелировала индивидуальные действия игроков. Такая погода однозначно была в пользу "горнякам", которым нужно было больше сдерживать соперника.

Хорваты полностью переиграли донецкую команды обладая игровым и территориальным преимуществом в мачте. Постоянно держа в напряжении защиту "Шахтера". Рано или поздно такое преимущество имела вращаться пропущенным голом. Если еще в первом тайме "горнякам" везло и выручал вратарь Трубин то в начале второй половины игры голкипер донецкой команды ошибся не смог отбить не самый сложный удар.

"Динамо" повнисю переиграло "Шахтер"



После забитого гола подопечные Игоря Йовичевича немного успокоили декабря предоставляя возможность сопернику атаковать. Если до пропущенного гола "горняки" пытались играть через длинные передачи в расчете на скорость Мудрика, то после пропущенного гола пытались комбинировать и играть первым номером. Такая игра пошла больше на пользу хорватам, которые раз за разом ловили "горняков" на контратаках. Если бы не героическая игра вратаря Трубина, то счет мог быть вообще разгромным.

Свой шанс отыграться "Шахтер" потерял на последних минутах дополнительного времени, когда ошибка защитников хозяев поля привела к опасному удару Абдуллаева, но "Динамо" выручил вратарь.

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В другом матче группы "Аталанта" дома победила сверстников из "Манчестер Сити" 1: 0. Возглавляет группу "Динамо" Загреб которое имеет 8 очков. На один пункт меньше у "Аталанты". "Манчестер Сити" набрал 4 зачетных пункта. "Горняки" занимают последнее место в группе имея всего 2 очка.