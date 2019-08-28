"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок

Луис Адриано не имел ни одного момента

28 августа 2009-го в матче за Суперкубок-2009 встретились обладатель Кубка чемпионов "Барселона" и обладатель Кубка УЕФА донецкий "Шахтер". Каталонцы победили в дополнительное время - 1:0.

Гол забил Педро Родригес, который вышел на замену. Гол был забит на 25-й мин. дополнительного времени матча в Монако. Этот мяч принес "Барселоне" третий Суперкубок УЕФА.

За мгновение до гола прекрасную возможность для "горняков" потерял Василий Кобин.



В сезоне 2008/09 "Барса" стала первой испанской командой, победившей в первенстве, Кубке и Лиге чемпионов УЕФА. На старте новой кампании каталонцы прибрали к рукам очередной трофей - Суперкубок Испании, а через неделю воевали за Суперкубок УЕФА. Несмотря на преимущество во владении мячом, "Барсе" оказалось не так-то просто раскрыть вышколенную оборону "Шахтера".

Действующий обладатель Кубка УЕФА перевел игру в дополнительное время и рассчитывал продержаться до серии пенальти. Однако каталонцы все же забили в игровое время. После перепасовки с Лионелем Месси Педро пробил вратаря Андрея Пятова ударом снизу. Большая коллекция наград "Барселоны" пополнилась еще одним трофеем.

"Сегодня прекрасный вечер, - сказал после матча наставник "Барселоны" Хосеп Гвардиола. - Я второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА. Мне повезло тренировать этих прекрасных футболистов. Они работали до седьмого пота, многим жертвовали и были вознаграждены".

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу сослался на нехватку опыта, добавив: "Нет ничего страшного, если проигрываешь такой команде, как "Барселона", но радоваться тут точно нечему".

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До этой игры украинские команды дважды играли в матчах за Суперкубок. Сначала киевское "Динамо" в 1975-м одолело "Баварию" по сумме двух матчей - 1:0 и 2:0, а в 1987-м киевляне минимально проиграли румынской "Стяуа" - 0:1.