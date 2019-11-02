"Шахтер" прибыл на игру с "Карпатами" без Пятова, Коноплянки, Марлоса и Исмаили

Виктора Коваленко критиковали за игру с "Динамо"

"Шахтер" прибыл во Львов на матч 13-го тура УПЛ против "Карпат".

Из-за травм матч пропустят Евгений Коноплянка, Исмаили, Марлос и Сергей Кривцов. Также в предварительной заявке отсутствует Андрей Пятов. Об этом сообщает "Трибуна"

Впервые с 1 сентября в заявку на матч может попасть нападающий Даниил Сикан. Также в УПЛ может дебютировать Витао.

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Евгений Гриценко

Защитники: Додо, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Витао, Николай Матвиенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Маркиньос Сиприано, Тете, Манор Соломон, Дентиньо, Виктор Коваленко, Тайсон, Сергей Болбат

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Андрей Борячук

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"Шахтер" встретится с "Карпатами" 2 ноября, начало – в 14.00.