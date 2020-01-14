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вторник, 14 января 2020 15:11

"Шахтер" предложил серьёзную сумму за игрока "Динамо"

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&quot;Шахтер&quot; предложил серьёзную сумму за игрока &quot;Динамо&quot;
Никола Моро считается преемником Луки Модрича в Хорватии. Фото: ФК "Динамо" Загреб

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Донецкий "Шахтер" заинтересован в трансфере 21-летнего опорного полузащитника "Динамо" Загреб Николи Моро.

"Горняки" уже сделали предложение о покупке Моро за 12 млн евро, но "Динамо" Загреб ответило на нее отказом.

Хорватский клуб желает выручить за Моро 15 млн евро, и скорее всего, "Шахтер" пойдет на эти условия. Ожидается, что официально о трансфере Моро стороны могут объявить в ближайшие дни.

В услугах Моро "Шахтер" был заинтересован еще в январе 2018 года. Тогда "горняки" проявляли предметный интерес к хавбеку, но тот получил травму колена и выбыл на длительное время, что заставило "Шахтер" отказаться от сделки, сообщает sport.ua.

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В текущем сезоне Никола Моро провел 26 матчей, отметившись 2 голами. В том числе на счету хавбека оба матча загребской команды против "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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