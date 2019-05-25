"Шахтер" предлагает за бывшего игрока "Ювентуса" 13 миллионов евро

"Шахтер" поборется за испаца с "Наполи"

Правый крайний защитник "Сассуоло" Поль Лирола может перебраться в донецкий Шахтер, утверждают "Вечерние Вести".

Как сообщает издание, "оранжево-черные" уже предложили за испанского 21-летнего фулбека 13 миллионов евро.

Помимо "Шахтера", Лирола заинтересовал "Наполи", но украинцы готовы заплатить большую цену за футболиста. Именно поэтому "горняки" на данный момент являются приоритетным вариантом для "нервоверди".

Испанец является воспитанником "Эспаньола", однако в раннем возрасте переехал в Италию, где играл уже в академии туринского "Ювентуса". В летнее трансферное окно 2016 года "Старая Синьора" отдала крайнего защитника в аренду "Сассуоло", а в январе 2019 года "черно-зеленые" выкупил Лиролу за 7 млн евро.

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В текущем сезоне в рамках чемпионата Италии на счету Лиролы 34 поединка, 2 гола и 7 ассистов.