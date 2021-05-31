"Шахтер" повысил зарплату бразильцу в 107 раз

Тете не имеет стабильного места в составе "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" смог заманить в свой состав игрока молодежной сборной Бразилии 20-летнего Тете большой зарплатой.

До переезда в Украину Тете получал в "Гремио" € 1,1 тыс. в месяц, а в "Шахтере" ему предложили около € 120 тыс., что в 107 раз больше, сообщает Bolavip Brasil.

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Тогдашний клуб бразильца "Гремио" был вынужден согласиться на продажу Тете за € 15 млн, хотя в перспективе мог бы выручить гораздо большую сумму. Игрок не хотел подписывать новый контракт, а потому клуб решил продать его в Украину, чтобы не потерять бесплатно.

Тете выступает за "Шахтер" с 2019 года. За три года бразилец так и не смог стать основным игроком донецкого клуба. В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл ни одного трофея и дошел до 1/8 Лиги Европы.