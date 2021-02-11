"Шахтер" потерял форварда перед Лигой Европы

Форвард "Шахтера" 32-летний Дентиньо получил травму.
Бразилец получил повреждение икроножной мышцы, сообщает официальный сайт "горняков".
По оценке медицинского штаба клуба, восстановление игрока займет около 2 недель. Дентиньо пропустит матч чемпионата против "Колоса" и оба матча Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" 5-й раз подряд выиграет чемпионат Украины
В текущем сезоне Дентиньо провел 8 матчей в составе "Шахтера", в которых смог забить 3 гола.
В распоряжении наставника донецкой команды Луиша Каштру теперь остался только 1 форвард Жуниор Мораес.
1-й матч между "Шахтером" и "Маккаби" состоится в Тель-Авиве 18 февраля. 25 февраля команды померяются силами в Киеве.
Комментарии