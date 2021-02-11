"Шахтер" потерял форварда перед Лигой Европы

Дентиньо пропустит матчи против "Маккаби". Фото: ФК "Шахтер"

Форвард "Шахтера" 32-летний Дентиньо получил травму.

Бразилец получил повреждение икроножной мышцы, сообщает официальный сайт "горняков".

По оценке медицинского штаба клуба, восстановление игрока займет около 2 недель. Дентиньо пропустит матч чемпионата против "Колоса" и оба матча Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

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В текущем сезоне Дентиньо провел 8 матчей в составе "Шахтера", в которых смог забить 3 гола.

В распоряжении наставника донецкой команды Луиша Каштру теперь остался только 1 форвард Жуниор Мораес.

1-й матч между "Шахтером" и "Маккаби" состоится в Тель-Авиве 18 февраля. 25 февраля команды померяются силами в Киеве.