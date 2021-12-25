"Шахтер" получил заоблачное предложение по Мудрику

Мудрик заиграл при тренере Де Дзерби. Фото: "Шахтер"

"Шахтер" получил предложение от английского "Брентфорда" по трансферу полузащитника Михаила Мудрика, но донецкий клуб отказался продавать игрока.

Эту информацию Tribuna.com сообщил агент 20-летнего игрока Алексей Алехин.

"Да, действительно "Брентфорд" заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю (45 миллионов гривен в год - Gazeta.ua). Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

"Брентфорд" сделал предложение "Шахтеру" в размере € 12 миллионов плюс дополнительные бонусы", – сообщил Алехин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт оценил потенциальную "звезду" сборной Украины

Мудрик был признан болельщиками "Шахтера" лучшим игроком ноября и декабря. "Брентфорд" после 16 матчей находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ.