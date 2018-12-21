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пятница, 21 декабря 2018 10:09

"Шахтер" подписал бразильца и хочет приобрести защитника "Александрии"

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&quot;Шахтер&quot; подписал бразильца и хочет приобрести защитника &quot;Александрии&quot;
"Шахтер" заключил соглашение с бразильцем Маркосом Антонио. Фото: champion.com.ua

Донецкий "Шахтер" подписал атакующего полузащитника "Эшторила" Маркоса Антонио. Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано на 5 лет, об этом сообщает A Bola Brasil.

Хавбек является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе", за "Эшторил" в этом сезоне сыграл 4 матча.

Ранее Маркос Антонио регулярно выступал за сборную Бразилии U-17 (16 матчей, 2 гола), где был основным игроком на чемпионате мира и чемпионате Южной Америки.

Также донецкий клуб сделал предложение "Александрии" о трансфере центрального защитника Валерия Бондаренко. "Горняки" предложили $600 тыс. за игрока александрийцев, сообщает Footboom.com.

По информации источника, "Александрия" готова расстаться с защитником, однако намерена выручить за него большую сумму, чем была предложена "Шахтером".

Защитник выступает за александрийцев с 2017-го, перейдя на правах свободного агента из "Скалы". Постепенно он закрепился в статусе игрока основы "Александрии".

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Бондаренко 18 поединков во всех турнирах и 1 забитый мяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" и "Шахтер" могут сыграть в Лиге Европы при пустых трибунах

После 18 туров украинской Премьер-лиги "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, опережая "Динамо" на 7 очков.

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21
декабря

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