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суббота, 25 декабря 2021 17:13

"Шахтер" поборется за 17-летнего бразильского таланта

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&quot;Шахтер&quot; поборется за 17-летнего бразильского таланта
Матеус Насименто может стать очередным бразильцем в "Шахтере". Фото: "Ботафого"

17-летний юниор из Бразилии Матеус Насименто может перебраться в "Шахтер". Правда, украинскому клубу нужно выдержать конкуренцию со стороны мадридского "Реала".

В Серии Б за "Ботафого" юный нападающий успел заявить о себе сногсшибательными проходами и удачным выбором позиций для нанесения ударов.

За трансфер Матеуса Насименто де Паула взялись скауты "Реала", которые в свое время занимались переходами в Королевский клуб Винисиуса Жуниора и Родриго.

Бразильский источник DefensaCentral написал, что в борьбу со "сливочными" вступил донецкий "Шахтер", который уговаривает форварда вступить в ряды "горняков", обещая быструю адаптацию в португалоязычной среде клуба.

Авторитетный Transfermarkt оценивает 17-летнего игрока в € 5 млн. Правила перехода бразильских игроков ограничиваются пунктом о зрелости, согласно которому лишь достигший 18 лет игрок может быть выкуплен из клуба. Совершеннолетие Матеус отпразднует в марте 2022 года.

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За "Ботафого" у нападающего восемь матчей и один гол. Контракт с "одинокой звездой" у футболиста действителен до лета 2023-го. В "Шахтере" самое большое в Восточной Европе количество бразильцев в клубе.

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