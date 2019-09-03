"Шахтер" отпустил своего игрока в португальский гранд

Фернандо следующий сезон проведет в составе лиссабонского "Спортинга"

Нападающий "Шахтера" Фернандо будет набираться опыта в чемпионате Португалии.

Лиссабонский Спортинг" договорился с "горняками" об аренде бразильского форварда, сообщает Официальное сайт "Шахтера".

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2019/20. По информации СМИ, португальский клуб возьмет на себя зарплату 20-летнего бразильца и также будет возможность первоочередного выкупа игрока, ежели "Шахтер" захочет избавиться нападающего.

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В текущем сезоне Фернандо не провёл за "горняков" ни одного поединка. Бразилец прошлым летом присоединился к донецкой команде, но так и не смог выиграть конкуренцию за место в составе.