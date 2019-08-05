"Шахтер" отпустил легионера в чемпионат Турции

Кайоде не смог закрепиться в "Шахтере"

Нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Турецкий "Кайспериспор" арендовал у "Шахтера" нигерийского нападающего Оларенваджу Кайоде, соглашение рассчитано на один сезон, сообщает Ajansspor.

Форвард "Шахтера" прибудет в Турцию в понедельник, 5 августа. Тогда же Кайоде пройдет медосмотр и подпишет контракт с "Кайсериспором".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соперник "Динамо" подписал победителя Лиги чемпионов

За "Кайспериспор выступает нападающий сборной Украины Артем Кравец.