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понедельник, 05 августа 2019 10:00

"Шахтер" отпустил легионера в чемпионат Турции

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&quot;Шахтер&quot; отпустил легионера в чемпионат Турции
Кайоде не смог закрепиться в "Шахтере"

Нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Турецкий "Кайспериспор" арендовал у "Шахтера" нигерийского нападающего Оларенваджу Кайоде, соглашение рассчитано на один сезон, сообщает Ajansspor.

Форвард "Шахтера" прибудет в Турцию в понедельник, 5 августа. Тогда же Кайоде пройдет медосмотр и подпишет контракт с "Кайсериспором".

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За "Кайспериспор выступает нападающий сборной Украины Артем Кравец.

https://football24.ua
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Дата
05
августа

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