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четверг, 11 марта 2021 06:11

"Шахтер" отдал "Роме" путевку в чвертьфинал

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&quot;Шахтер&quot; отдал &quot;Роме&quot; путевку в чвертьфинал
Римляне первыми открыли счет в Харькове. Фото: Reuters

Сегодня донецкий "Шахтер" в гостях сыграет матч 1/8 финала Лиги Европы против римской "Ромы".

Три года назад "Шахтер" Пауло Фонсеки встречался с "Ромой" в 1/8 финала Лиги чемпионов и проиграл по сумме двух матчей.

Первый матч состоялся в Харькове. Римляне открыли счет на 41-ой минуте. Отличился Дженгиз Ундер. Дончане отыгрались на 52-ой стараниями Факундо Феррейры.

На 71-ой минуте Фред прекрасно исполнил штрафной и не оставил шансов голкиперу "Ромы" Алисону Бекеру - 2:1. Хозяева имели еще несколько моментов, но будущий голкипер "Манчестер Сити" спас их от пропущенных мячей после ударов Марлоса и Тайсона.

Во втором матче "Шахтер" больше атаковал в первом тайме, но забить не удалось. Зато сразу после возобновления игры Эдин Джеко воспользовался ошибкой защитников при создании офсайда и открыл счет - 1:0. Впоследствии у "Шахтера" удалили Ивана Ордеца и дончане доигрывали матч вдесятером. В итоге в четвертьфинал вышла "Рома".

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Также сегодня киевское "Динамо" дома примет в первом матче 1/8 финала Лиги Европы испанский "Вильярреал". Команды уже встречались в 2005 году. Тогда испанцы победили - 0:0 в Киеве и 2:0 дома.

Автор: Юрий Стригун
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