"Шахтер" остался без тренера

Украинский тренер Роман Григорчук покинул "Шахтер" из Солигорска.
Стороны расторгли контракт после поражения в матче Лиги конференций, сообщает официальный сайт "горняков".
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Вместе с Григорчуком клуб покидают и его помощники.
Чемпион Беларуси проиграл дома в первом матче Лиги конференций команде "Фола" с Люксембурга "- 1:2. Перед этим попрощались с Лигой чемпионов проиграв чемпиону Болгарии" Лудогорца ".
Роман Григорчук возглавлял "Шахтер" С сентября 2020 года. В прошлом сезоне привел команду к чемпионскому титулу.
Григорчук известный своей работой с "Металлургом" Запорожье. "Черноморцем" Одесса, азербайджанской "Габалой" и казахстанской "Астаной".
В чемпионате Беларуси "Шахтер" опережал БАТЭ на одно очко имея две игры в запасе.
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