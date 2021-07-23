"Шахтер" остался без тренера

Роман Григорчук не смог надолго задержаться в Беларуси. Фото: ФК "Шахтер" Солигорск

Украинский тренер Роман Григорчук покинул "Шахтер" из Солигорска.

Стороны расторгли контракт после поражения в матче Лиги конференций, сообщает официальный сайт "горняков".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как украинский тренер победил соперника в Лиге чемпионов

Вместе с Григорчуком клуб покидают и его помощники.

Чемпион Беларуси проиграл дома в первом матче Лиги конференций команде "Фола" с Люксембурга "- 1:2. Перед этим попрощались с Лигой чемпионов проиграв чемпиону Болгарии" Лудогорца ".

Роман Григорчук возглавлял "Шахтер" С сентября 2020 года. В прошлом сезоне привел команду к чемпионскому титулу. Григорчук известный своей работой с "Металлургом" Запорожье. "Черноморцем" Одесса, азербайджанской "Габалой" и казахстанской "Астаной". В чемпионате Беларуси "Шахтер" опережал БАТЭ на одно очко имея две игры в запасе.