"Шахтер" определился с ценой на Коваленко

Виктор Коваленко выступает за "Шахтер" с 12 лет. Фото: ФК "Шахтер"

"Шахтер" хочет получить за полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко 8-10 млн евро.

Контракт игрока завершается летом 2021 года. Если его не удастся продлить, то "горняки" готовы продать своего полузащитника, сообщает Corriere dello sport.

Коваленко будет стоить около 8-10 млн евро, если не продлит контракт с "Шахтером". Эта сумма вполне устраивает "Рому", которая проявляет интерес к футболисту. Теперь римляне ждут, чем завершатся переговоры игрока с донецким клубом по новому контракту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Брюгге" выкупит контракт Соболя



В нынешнем сезоне 24-летний Виктор Коваленко провел 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.