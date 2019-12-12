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четверг, 12 декабря 2019 10:39

"Шахтер" опозорился в Юношеской Лиге УЕФА

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&quot;Шахтер&quot; опозорился в Юношеской Лиге УЕФА
Гол Артема Бондаренко не помог "Шахтеру" сыграть хоть вничью против "Аталанты" в Юношеской Лиге УЕФА. Фото: из открытых источников

Юношеская команда "Шахтера" проиграла сверстникам из "Аталанты" в заключительном матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА со счетом 1: 2.

В первом тайме счет в пользу итальянцев открыл Роберто Пикколи, а во второй половине игры 18-летний нападающий сделал дубль.

"Шахтер" отыграл один мяч примерно за полчаса до финального свистка - точный удар с пенальти нанес Артем Бондаренко. На большее "горняков" не хватило, пишет "Спортарена"

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В итоге "Шахтер" Ю-19 завершил выступления в групповом этапе на последнем месте с 2 очками в активе. Не набрав ни одной победы в 6 матчах. "Аталанта" уверенно выиграла группу, вторым стал "Динамо" Загреб.

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