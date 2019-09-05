"Шахтер" опозорился в дебютном матче Коноплянки

В дебютном матче за "Шахтер" Коноплянка сыграл только один тайм

Донецкий клуб сыграл в ничью с новичком УПЛ в дебютном матче Коноплянки.

"Шахтер" спас ничью на последних минутах игры. Клуб из Ковалевки провел мяч в начале второго тайма ударом со штрафного благодаря рикошету от стенки горняков.

На 85-й минуте Шахтер сравнял счет и также сделал это со стандарта. После подачи углового отличился Назарий Муравский.

Матч примечателен тем, что он стал дебютным для звездного новичка Шахтера Евгения Коноплянки. Евгений провел первый тайм и был заменен в перерыве при счете 0:0.

Контрольный матч

Шахтер - Колос - 1: 1

Голы: Муравский, 85 - Лысенко, 52

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Следующий свой матч в чемпионате Украины "Шахтер" проведет 14 сентября в Харькове против "Зари"