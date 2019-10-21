"Шахтер" оформит громкий трансфер после матча с "Динамо Загреб"

Дарио Срна анонсировал громкий трансфер "горняков" после матча Лиги чемпионов. Фото: ФК "Шахтер"

Помощник главного "тренера Шахтера" Дарио Срна рассказал, что "горняки" после поединка с "Динамо" оформят большой и хороший трансфер.

Одеталях будущего соглашения Дарио не сообщил об этом пишет "Спортарена".

"После матча у нас будет новость - очень большой и хороший трансфер. Уверен, он усилит нашу команду, усилит нашу любовь между клубом и болельщиками. Ждите громкого и хорошего трансфера ".

В сентябре перед закрытием трансферного окна "Шахтер" сделал громкий трансфер, подписав полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянку.

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Матч "Шахтер" - "Динамо" Загреб состоится во вторник, 22 октября. Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Начало встречи - в 19:55.