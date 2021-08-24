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среда, 25 августа 2021 06:11

"Шахтер" обыграл "Монако" в первом матче

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&quot;Шахтер&quot; обыграл &quot;Монако&quot; в первом матче
Педриньо удивил своим дриблингом защитников "Монако". Фото: "Шахтер"Фото: "Шахтар"

Сегодня в четвертом раунде Лиги чемпионов в Харькове донецкий "Шахтер" будет принимать представителя чемпионата Франции "Монако". Неделю назад первая игра этих команд завершилась победой "Шахтера" - 1:0. Единственый гол забил Педриньйо.

"Шахтер" грамотно выстроил стратегию на игру. Украинский клуб сразу завладел инициативой и не давал хозяевам играть в позиционном наступлении. Защитники третьего призера чемпионата Франции часто ошибались при переходе из обороны в атаку. Одну из таких ошибок использовали Соломон и Педриньйо. Бразилец прорвался по центру сквозь строй защитников "Монако" и точно пробил в правый нижний угол ворот - 1:0.

Почти сразу хозяева перехватили инициативу. Однако создать хотя бы несколько голевых моментов не смогли. Единственный опасный выпад хозяев поля завершился классным ударом Тчуамени, но Трубин вытащил почти безнадежный мяч.

Во втором тайме "Шахтер" лишь защищался, сохранив свои ворота в неприкосновенности - 1:0 в пользу дончан.

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За прошедшую неделю, травмировался основной голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин. Он пропустит игру. Горняки уже сделали предложение вратарю "Ворсклы" Дмитрию Ризныку.

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