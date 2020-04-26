"Шахтер" обратил внимание на аргентинский рынок

Последним аргентинцем в нападении "Шахтера" был Феррейра

20-летний левый вингер "Бока Хуниорс" Агустин Обандо входит в сферу интересов донецкого "Шахтера".

Об этом сообщил аргентинский директор академии "Шахтера" Хорхе Раффо в общении с журналистами.

"В "Шахтер" приходили некоторые игроки из Бразилии, которые затем совершали прыжок в топ-лиги Европы. Речь о Фернандиньо, Дугласе Косте, Виллиане, Фреде. Надеюсь, нам удастся привезти сюда и аргентинца Обандо. Он очень нам нравится за его творческую работу на поле", - цитирует Раффо Radiodos.com.ar.

Ранее сообщалось об интересе "Шахтера" к другому игроку "Бока Хуниорс" - центральному полузащитнику Николасу Капальдо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тете и Додо вошли в элитный список

Агустин Обандо оценивается порталом Transfermarkt в 3,2 миллиона евро. Его контракт с "Бока Хуниорс" рассчитан до лета 2022 года.