"Шахтер" объявит о покупке защитника из Италии

Марлон играл под руководством Де Дзерби. Фото: getfootballnewsital

Донецкий "Шахтер" собирается оформить третью покупку трансферного лета. Речь идет о бразильском защитнике "Сассуоло" Марлоне.

Украинский клуб на данный момент предлагает 10 миллионов евро за переход игрока. Итальянцы же запрашивают 15 миллионов, информирует Gazzetta di Modena.

Но все указывает на то, что стороны найдут компромисс и остановятся на 13 миллионах - "Шахтер" якобы готов заплатить эту сумму и закрыть сделку.

- Я влюблен в каждого футболиста "Сассуоло", с кем я работал. Марлон - не исключение. А дальше это вопрос клуба, как он решит и поступит. Конечно, когда идет поиск игрока на определенную позицию и с определенными качествами, выбор идет между 2-3 вариантами. Возможно, одной из этой опций будет Марлон, - говорил Роберто Де Дзерби на своей презентации.

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"Шахтер" в прошлом году проиграл Суперкубок, Кубок Украины и чемпионат. В нынешнем году команда собирается взять реванш. Клуб уже сделал несколько громких покупок.