"Шахтер" объявит о покупке защитника из Италии

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 819
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 1314
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2421
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 171
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 837
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 819
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1341
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 621
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 711
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Украина одержале первую победу на Кубке мира
Украина одержале первую победу на Кубке мира
Легендарный клуб НХЛ стал ближе к финалу Кубка Стэнли
Легендарный клуб НХЛ стал ближе к финалу Кубка Стэнли
Как украинские болельщики "Червону руту" пели в Бухаресте
Как украинские болельщики "Червону руту" пели в Бухаресте
Англия и Шотландия не смогли определить сильнейшего
Англия и Шотландия не смогли определить сильнейшего
Хорватия не смогла дожать Чехию
Хорватия не смогла дожать Чехию
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 594
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 621
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1341
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 711
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3726
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
Просмотров: 162
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
суббота, 19 июня 2021 15:01

"Шахтер" объявит о покупке защитника из Италии

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; объявит о покупке защитника из Италии
Марлон играл под руководством Де Дзерби. Фото: getfootballnewsital

Донецкий "Шахтер" собирается оформить третью покупку трансферного лета. Речь идет о бразильском защитнике "Сассуоло" Марлоне.

Украинский клуб на данный момент предлагает 10 миллионов евро за переход игрока. Итальянцы же запрашивают 15 миллионов, информирует Gazzetta di Modena.

Но все указывает на то, что стороны найдут компромисс и остановятся на 13 миллионах - "Шахтер" якобы готов заплатить эту сумму и закрыть сделку.

- Я влюблен в каждого футболиста "Сассуоло", с кем я работал. Марлон - не исключение. А дальше это вопрос клуба, как он решит и поступит. Конечно, когда идет поиск игрока на определенную позицию и с определенными качествами, выбор идет между 2-3 вариантами. Возможно, одной из этой опций будет Марлон, - говорил Роберто Де Дзерби на своей презентации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Шахтер" пригласил Де Дзерби

"Шахтер" в прошлом году проиграл Суперкубок, Кубок Украины и чемпионат. В нынешнем году команда собирается взять реванш. Клуб уже сделал несколько громких покупок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" объявит о покупке защитника из Италии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Украина одержале первую победу на Кубке мира

Самое читаемое
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 6543
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
18
 Просмотров: 4320
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка 42 Просмотров: 4041
Ким Кардашьян, Деми Роуз и Кайли Дженнер: в каких выгодных ракурсах фотографируются звезды в бикини
Ким Кардашьян, Деми Роуз и Кайли Дженнер: в каких выгодных ракурсах фотографируются звезды в бикини
11
 Просмотров: 3195
Финалистка &quot;Холостяка&quot; в белье, прелести Морозюк и эротическое изгибы диджея - чем щеголяли звезды на этой неделе
Финалистка "Холостяка" в белье, прелести Морозюк и эротическое изгибы диджея - чем щеголяли звезды на этой неделе
10
 Просмотров: 2943
Спорт
Беременная жена Зинченко произвела впечатление нарядом в Бухаресте
Беременная жена Зинченко произвела впечатление нарядом в Бухаресте Просмотров: 486
Назвали лучших легкоатлетов Украины в мае
Назвали лучших легкоатлетов Украины в мае Просмотров: 45
Ярмоленко не будет продлевать контракт из "Вест Хэмом"
Ярмоленко не будет продлевать контракт из "Вест Хэмом" Просмотров: 378
Украина сильнее России – победитель Лиги чемпионов
Украина сильнее России – победитель Лиги чемпионов Просмотров: 540
Украина одержале первую победу на Кубке мира
Украина одержале первую победу на Кубке мира
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
42
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
9
Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок
6
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
4
СНБО взялся за разработчиков вируса Petya
3
Историк обнаружил свидетельство массовых убийств возле Одессы
Голосов: 484
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть