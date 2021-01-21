"Шахтер" не захотел продавать своего таланта в Италию за €35-40 млн

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" не отпустил полузащитника команды 21-летнего Манора Соломона в Серию А.

Один из топ-клубов Италии предлагал "горнякам" €35-40 млн за вингера сборной Израиля, сообщает Sport1.

"Шахтер" также должен был получить следующие бонусы по дальнейшему трансфера футболиста.

Донецкий клубное намерен продавать Соломона ни во время зимнего трансферного окна, ни летом. В "Шахтере" рассчитывают, что когда финансовая ситуация клубов улучшится после кризиса связанной с пандемией коронавируса, цена игрока будет €50-60 млн.

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В текущем сезоне Манор Соломон провел 16 матча за "Шахтер", в которых забил 5 мячей и сделал 2 ассиста. Transfermarkt оценил его в 15 млн. Контракт с "Шахтером" - действует до конца 2023-го года.