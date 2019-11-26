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вторник, 26 ноября 2019 20:11

"Шахтер" не смог избежать разгрома в матче против "Манчестер Сити"

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&quot;Шахтер&quot; не смог избежать разгрома в матче против &quot;Манчестер Сити&quot;
Александр Зинченко сыграл против своих бывшей команды полный матч. Фото: рейтер

Сегодня в рамках 5 тура Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет в гостях против "Манчестер Сити". Команды между собой встречались в первом тура турнира. Тогда команде Луиша Каштру не удалось избежать разгрома в Харькове.

Гости владели территориальным и игровым инициативе, если в первом тайме "горняки" еще как-то сопротивлялись чемпиону Англии, то во второй половине игра вообще была на одни ворота.

В середине первого тайма счет открыл Рияд Марез. Через 10 минут Илкай Гюндоган удвоил преимущество команды Хосепа Гвардиолы, а в конце игры бразилец Габриэль Жезус установил окончательный счет в матче - 3: 0 в пользу англичан.

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"Ман Сити" 10 очков после 4 туров "Шахтер" набрал вдвое меньше такое количество матча. "Горняки" разделяют второе место "Динамо" Загреб.

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