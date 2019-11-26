"Шахтер" не приехал играть от обороны "- Каштру об матче с" Манчестер Сити "

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Португальский тренер отметил, что "горняки" не станут менять схему игру из-за соперника.
"Мы стараемся оставаться самими собой. Лучше всего, чтобы команда играла всегда одинаково. Из-за нескольких травмированных мы не будем менять нашу схему. Очень важно придерживаться своего ДНК, идти по своему пути и мы верим, что тогда сможем добиться результата", - цитирует Каштру "Спортарена"
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Матч между "Ман Сити" и "Шахтером" состоится завтра, 26 ноября. Начало встречи в 22:00. Поединок обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. "Шахтер" с 5 очками идет на втором месте группы С. "Ман Сити" возглавляет турнирную таблицу, набрав 10 очков в четырех турах.
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