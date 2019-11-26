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вторник, 26 ноября 2019 09:49

"Шахтер" не приехал играть от обороны "- Каштру об матче с" Манчестер Сити "

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&quot;Шахтер&quot; не приехал играть от обороны &quot;- Каштру об матче с&quot; Манчестер Сити &quot;
Тренер "Шахтера" не планирует думать только об обороне в игре против "Манчестер Сити". Фото: из открытых источников

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Португальский тренер отметил, что "горняки" не станут менять схему игру из-за соперника.

"Мы стараемся оставаться самими собой. Лучше всего, чтобы команда играла всегда одинаково. Из-за нескольких травмированных мы не будем менять нашу схему. Очень важно придерживаться своего ДНК, идти по своему пути и мы верим, что тогда сможем добиться результата", - цитирует Каштру "Спортарена"

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Матч между "Ман Сити" и "Шахтером" состоится завтра, 26 ноября. Начало встречи в 22:00. Поединок обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. "Шахтер" с 5 очками идет на втором месте группы С. "Ман Сити" возглавляет турнирную таблицу, набрав 10 очков в четырех турах.

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