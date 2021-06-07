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понедельник, 07 июня 2021 16:30

"Шахтер" не может найти денег на Педриньо

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&quot;Шахтер&quot; не может найти денег на Педриньо
Педриньо не впечатляет результативностью. Фото: O Globo

Переговоры между "Шахтером" и "Бенфикой" относительно покупки полузащитника Педриньо находятся в тупике. В минувшие выходные прошли очередные переговоры между клубами, когда горняки сделали улучшенное предложение.

Но сумма, которую дончане предлагают за 23-летнего бразильца, все равно ниже €18 млн, – сообщает A Bola

Президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра пока не готов отпускать Педриньо за сумму меньше, чем €18 млн.

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Была информация, что "Шахтер" может взять на себя долг "Бенфики" перед "Коринтианс", чтобы получить Педриньо. Сам футболист готов играть в Украине и ожидает, что переговоры завершатся успехом. За прошлый сезон Педриньо не забил ни одного мяча.

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