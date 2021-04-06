"Шахтер" не хотел подписывать контакт с Малиновским

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

Один из лидеров сборной Украины и игрок "Аталанты" 27-летний Руслан Малиновский не мог сразу закрепиться в молодежных командах "Шахтера".

"Горняки" сначала отказались от Малиновского, но потом дали ему еще одним шанс, рассказал бывший игрок молодежной команды дончан Артур Загорулько.

"В академии "Шахтера" у нас на каждой позиции были сильные игроки. Я не мог бы сказать, что Виктор Коваленко или Малиновский будут в "Аталанте".

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Потому что в свое время, когда мы с академии перешли в "Шахтер-3", с Малиновским не хотели подписывать контракт, и он поехал домой.

За него компенсацию требовали: он поехал в один клуб - сказали, мы тебя платить не будем, во второй - то же самое. Где-то полгода он был без команды.

Затем директор академии "Шахтера" Патрик ван Лиувен (сейчас тренер "Маккаби" -Gazeta.ua) сделал сборную из всех, кого убрали - в нее обратно их позвали, чтобы еще раз посмотреть, и тогда Малиновский начал очень неплохо", - сказал Загорулько в интервью Sport Arena.

Руслан Малиновский не провёл ни одного официального матча за "Шахтер". Играл за "Севастополь" и "Зарю" на правах аренды. В 2016 году был выкуплен "Генк" за €3 млн. Летом 2019 перешел в "Аталанту" за € 13.7 млн. В последнем матче против "Удинезе" украинец сделал 2 голевые передачи и попал в сборную недели Серии А.