"Шахтер" нашел замену Ракицкому в "Милане"

Густаво Гомес транзитом через Бразилию может перебраться в "Шахтер".

Защитник "Милана" Густаво Гомес, с августа прошлого года на правах аренды выступает в Бразилии за "Палмейрас", попал в поле зрения "Шахтера". Об этом в твиттере сообщает руководитель Radio Rossonera Симоне Кристао.

Договор аренды между "Миланом" и "Палмейрасом" по игроку заканчивается 30 июня, но у бразильцев есть опция на выкуп контракта 26-летнего футболиста за 4,5 млн евро.

Ожидается, что "Палмейрас" воспользуется правом покупки Гомеса, после чего бразильскому клубу, вероятно, придется вступить в трансферные переговоры по игроку с "Шахтером".

Густаво Гомес является универсальным игроком обороны. Преимущественно играет в центре защиты, но также способен закрыть и любой из флангов.

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В "Милан" парагваец перешел летом 2016 года с "Ланус" за 8.5 млн евро, но за 2 сезона провел лишь 20 матчей в рядах "россонери".