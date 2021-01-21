"Шахтер" нацелился на 2 бразильские таланта

Метиньйо может перебраться в УПЛ. Фото: O Globo

Донецкий "Шахтер" продолжает искать усиление собственного состава в Бразилии.

"Горняки" проявляют интерес к двум талантам "Флуминенсе" - хавбек Абемли Мето Силу (Метинью) и форвард Кайку, сообщает Calciomercato.

Метинью родился в Конго, но еще в возрасте 1 года перебрался в Бразилию. Центральный полузащитник носит капитанскую повязку в "Флуминенсе" Ю-17. Кайку - лучший бомбардир чемпионата Бразилии Ю-17.

Обеими футболистам только по 17 лет. Свои профессиональные соглашения они смогут оформлять, когда им будет 18 лет.

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"Шахтер" находится на сборах в Турции. 21 января команда Луиша Каштру сыграет против польского "Леха". Начало игры - в 16:00.