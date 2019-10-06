"Шахтер" может выиграть все матчи чемпионата Украины

"Днепру" не хватило исполнительского мастерства

Донецкий "Шахтер" одержал девятую победу в чемпионате Украины. На этот раз горняки на выезде одолели "Днепр" - 2:0. Отличились Мораес и Тайсон.

"Шахтеру" помог быстрый гол. Очень легко горняки открыли счет уже на четвёртой минуте после навеса от Степаненко и удара головой Тайсона. Однако этот гол сыграл с гостями злую шутку. Им показалось, что соперник сейчас развалится и они легко забьют свои три-четыре мяча. А "Днепр" был заряжен на борьбу и неистовый прессинг.

Если бы исполнительское мастерство днепрян была хотя бы на половине уровня бывшего "Днепра", то вряд ли бы "Шахтер" поехал бы с Днепра с победой. Задора, азарта и желания у хозяев было через край, а мастерства не хватало. Конечно, Чичиков едва ли может потягаться с Марлосом, а юный Назаренко - с Коноплянкой.

Публика слишком снисходительно отнеслась приезд своего бывшего кумира. Его засвистывали и не улюлюкали. Слишком много значил Евгений Коноплянка для болельщиков из этого города. Бывшая любовь в один миг не проходит.

Если Супряга так же вдохновенно работать и дальше, то вскоре все свои таланты и авансы может превратить в настоящую звездность. Влад старается и это главное, что нужно в его возрасте. Усердных Бог награждает.

"Шахтер" еще не потерял в чемпионате Украины ни одного балла. Похоже, чемпионат превращается в игру: "Кто остановит в" Шахтер"? Если горняки в ближайшее время не понесут потери, то вполне могут установить рекорд Украины.

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В чемпионате Украины наступает пауза для матчей сборных. Следующий тур будет сыгран 18-19 октября.