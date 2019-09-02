Лазар Маркович не смог проявить себя в "Ливерпуле"

Донецкий "Шахтер" может подписать бывшего футболиста "Ливерпуля" Лазаря Марковича.

Как стало известно "Football.ua", 25-летний серб Лазар Маркович может стать игроком донецкого "Шахтера".На данный момент футболист находится в статусе свободного агента. Представители игрока предложили услуги своего клиента чемпиону Украины.

В январе 2019-го соглашение Марковича с "Ливерпулем" подошло к концу и остаток сезона футболист доигрывал в "Фулхэме", подписав контракт на полгода. В составе "дачников" игрок сыграл лишь один матча

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" отказался отпустить Тайсона в "Милан"

Маркович является воспитанником белградского "Партизана". В 2014-м, транзитом через "Бенфику", правый вингер оказался в "Ливерпуле". Однако в составе "красных" ему заиграть не удалось. В период с 2015-го серб получал игровую практику, находясь в арендах: "Фенербахче", "Спортинг" Лиссабон, "Халл Сити", "Андерлехт".