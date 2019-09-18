"Шахтер" – "Манчестер Сити" – 0:0 (Первый тайм)

В последнем матче соперников "Шахтер пропустил 6 мячей"

Добрый вечер! Сегодня в Харькове "Шахтер" открывает сезон Лиги чемпионов матчем против одного из фаворитов - "Манчестер Сити". Матч начнется в 22 часа.

На прогноз решился бывший форвард горняков Виктор Грачев.

"Ощущение двусмысленные", - говорит Виктор Александрович. - Ничьи точно не будет. Случится одно из двух: или "Шахтер" выиграет минимально, или проигрывает с крупным счетом. Соперник очень серьезный. Одна из сильнейших команд современности.

"Главное - побороть в себе страх", - утверждает Грачев. - Не будем бояться - будем иметь моменты. Беспокойство вызывает центр защиты "Шахтера". Я переживал за эту зону, когда еще были Ракицкий и Ордец. А сейчас - тем более".

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер - Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Соломон, Тайсон, Алан Патрик, Степаненко, Марлос, Мораес.

Манчестер Сити - Эдерсон, Уокер, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус.

Коноплянка ожидаемо остался в запасе.

А бразильца Тете нет даже там.

Между тем закончился матч в Пирее. "Олимпиакос" проигрывал "Тоттенхэма" - 0:2, но нашел силы и сравнял счет - 2:2.

Наши соседи в таблице коэффициентов тоже сыграли вничью: "Брюгге" - "Галатасарай" - 0:0.

В Харькове прогнозируют полный стадион - 40 000 зрителей.

Игра началась!

1 мин. Первая атака "Сити" и удар Родри мимо ворот.

4 мин. Марлос с Тайсоном попытались приблизиться к воротам гостей. Бесполезно. Там бетон.

7 мин. Штрафной в исполнении гостей. Пятов в последний момент отбил мяч. Хорошо, что арбитр параллельно усмотрел нарушение со стороны Фернандиньо.

10 мин сыграно. Пока не так страшен "Сити", как его малюют.

12 мин. Ух ты! Затяжная атака "Шахтера" закиинчилася ударом Марлоса. Мимо ворот.

14 мин. Гости отвечают еще более неточным ударом Уокера.

17 мин. Зинченко прыжком напугал Соломона и легко забрал мяч у сына Сиона.

20 мин. Две атаки в ответ от гостей. Пронесло.

22 мин. Жезус должен был открывать счет в матче. Рикошет от защитника спас хозяев.