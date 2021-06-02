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среда, 02 июня 2021 12:55

"Шахтер" купит дорогого бразильца

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&quot;Шахтер&quot; купит дорогого бразильца
Маркао мог стать динамовцем. Фото: milliyet.com.tr

"Шахтер" готовит трансферное предложение защитнику "Галатасарая" Маркао, сообщает Aksam. Горняки оценили бразильца в €25 млн.

Официальное предложение будет сделано после выборов в турецком клубе, которые пройдут 19 июня.

24-летний бразилец был вторым в списке горняков на эту позицию. Изначально донецкий клуб хотел подписать защитника "Сассуоло" Марлона, но итальянцы запросили за него €35 млн.

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23 мая Маркао продлил контракт с "Галатасараем" до 2024 года. Тransfermarkt оценивает игрока в €12 млн. Ранее бразильца хотело купить "Динамо". В апреле киевский клуб начинал переговоры по трансферу.

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