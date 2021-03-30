"Шахтер" ищет тренера в Италии - журналист

Донецкий "Шахтер" ищет нового тренера в итальянской Серии А.
По сообщению ЗМИ, "горняки" проявляют интерес к тренеру "Сассуоло" Роберто Де Дзебри и бывшего наставника "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри.
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"Отвечу немного завуалировано, потому что не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но знаю, что на Италию глаз положили в Шахтере".
Кто это будет? Возможно, Луиш Каштру выигрывает чемпионат, и останется. Возможно, Дарио Срна возглавит команду. Трудно что-то сказать, но держат в голове у "Шахтере" Апеннинский полуостров", - сказал журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live".
Контракт нынешнего наставника "Шахтера" Луиша Каштру действует до конца текущего сезона. Пока ему не предлагали продолжить сотрудничество.
В текущем сезоне "Шахтер" вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала от "Ромы" и отстает на 7 очков от лидера УПЛ "Динамо".
3 апреля "Шахтер" сыграет против "Ворсклы".
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