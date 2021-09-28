"Шахтер" – "Интер" – 0:0

В прошлом году "Шахтер" трижды играл с "Интером". Фото: Reuters

Добрый вечер!

Быстро течет спортивная жизнь и вот на смену боксу вновь приходит футбол. Сегодня играют первые матчи второго тура Лиги чемпионов. И открывать футбольный день выпало донецкому "Шахтеру". В гости к горнякам приедет старый знакомый - миланский "Интер".

В прошлом году команды встречались трижды. Сначала миланцы разгромили горняков в полуфинале Лиги Европы, а затем команды дважды сыграли вничью в Лиге чемпионов.

Последний матч стал роковым для "Интера". Итальянская команда заняла последнее место в группе и прекратила выступления в еврокубках. "Шахтер" убежал недалеко - в Лигу Европы, где сначала с боями прошел израильский "Маккаби", а затем дважды был нещадно бит "Ромой".

Уже можно говорить об определенной принципиальность противостояния. До сих пор у "Шахтера" нет ни одной победы - три ничьи и два поражения. Посмотрим, как будет сегодня.

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Тем временем стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Интера" на матч 2-го тура Лиги чемпионов.

"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Траоре, Исмаили, Педриньо

Запасные: Трубин, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Конопля, Корниенко, Сикан Бондарь

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Весино, Джеко, Мартинес, Барелла, Димарко, Шкриньяр, Брозович, Бастони

Запасные: Кордац, Раду, Гальярдини, Санчес, Коларов, Раноккия, Перишич, Корреа, Чалханоглу, Видаль, Д'Амброзио, Дармиан

Игра началась!

2 мин. Пытаются применять прессинг соперники, но пока легко преодолевают его.

5 мин. Очень опасно бил Соломон, но в считанных сантиметрах мяч разминулся со штангой. Жаль!

7 мин. Качели у нас. Думфрис выходил один на один, но замешкался и потерял мяч.

9 мин. Думфрис прыгал головой и травмировал Лассину Траоре. Замена будет у горняков уже на 9 минуте. Серьезная травма.

11 мин. Тете выходит вместо Траоре.

14 мин. Де Врэй грубо сбивает Патрика в центре поля.

16 мин. Варела ударом издали попадает в перекладину! острый момент сегодня!

19 мин. Исмаили врывался в штрафную под углом, но Думфрис опередил его и прикрыл мяч корпусом.

21 мин. Тете бил с 11 метров, но не попал в угол. Острая атака хозяев поля.

24 мин. Думфрис не сумел подать в центр штрафной. Исмаили выбил на угловой.

26 мин. Соломон прорывался по правому флангу, но не сумел обойти Шкриньяра. Российский комментатор упорно называет израильтянина Саломоном.

29 мин. Додо картинно падал и просил пенальти, но таких нарушений в Лиге чемпионов не фиксируют.