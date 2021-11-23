"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего

Андрей Пятов 14 сезонов защищает ворота "Шахтера". Фото: Николай Бочка

24 ноября "Шахтер" сыграет против "Интера" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

В матче второго тура соревнований команды не смогли выявить сильнейшего в Киеве -0:0.

Игра началась с утраченного момента Манора Соломона. Израильтянин не забил с линии штрафной.

После чего состоялся главный момент матча – травму получил нападающий хозяев Лассины Траоре. Африканца вынесли на носилках с поля. После чего атакующий потенциал команды Роберто Де Дзерби значительно ослаб.

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Игра перешла к гостям. Никола Барелла поразил дальним ударом в поперечину. Эдин Джеко откровенно простил Андрея Пятова после углового.

Второй тайм начал с момента Педриньо, который не смог забить с нескольких метров после пас Додо.

Лаутаро Мартинес еще раз простил Пятова после неудачного паса на своих защитников. Вратарь "Шахтера" выручил команду в конце матча. Сначала отразил дальний удар Корреа. В следующем моменте Пятов еще раз спас "горняков" после удара Стефана Де Врея после подачи углового.

Матч "Интер" – "Шахтер" начнется в 19:45. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте. В другом матче "Реал" в гостях сыграет против "Шерифа". В турнирной таблице "Шахтер" имеет только одну ничью и занимает последнее место. Лидирует "Реале" с девятью очками. У "Интера" – семь пунктов и второе место. У "Шерифа" - две победы и семь очков.