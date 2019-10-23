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среда, 23 октября 2019 08:33

"Шахтёр" и "Динамо" забили четыре мяча на двоих: видеообзор матча

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&quot;Шахтёр&quot; и &quot;Динамо&quot; забили четыре мяча на двоих: видеообзор матча
Додо стал спасителем "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью - 2:2 домашний матч Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

Горняки первыми открыли счет. Отличился Евгений Коноплянка. Однако "Динамо" мгновенно ушло вперед и вскоре уравняло рхунок. Гол в ворота горняков забил Ольмо после паса Оршича.

Во втором тайме положение "Шахтера" стало еще хуже. Андрей Пятов завалил в своей штрафной нападающего гостей и Оршич вывел хорватов вперед.

На 75 минуте Додо прекрасно открылся под пас Патрика, обвел вратаря и сравнял счет - 2:2.

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Обе команды набрали по четыре очка и в следующем матче сыграют в Загребе.

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