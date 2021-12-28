"Шахтер" хотел пригласить экс-тренера сборной Украины

Андреа Мальдер сейчас находится без работы. Фото: УАФ

Донецкий "Шахтер" проявлял интерес к бывшему ассистенту Андрею Шевченко в сборной Украины Андреа Малдере.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби хотел видеть соотечественника в штабе "Шахтера", рассказал журналист Игорь Цыганик.

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"Де Дзерби перед чемпионатом Европы приглашал Малдеру в "Шахтер". Тот отказал, но у них остались контакты, потому что они хорошо общаются.

Не исключаю, что Малдер мог бы оказаться в "Шахтере". Возможно,так и будет", - сказал журналист в эфире программы "Цыганик LIVE".

Андреа Малдера являлся аналитиком в штабе Андрея Шевченко в сборной Украины. Малдера не вошел в тренерский штаб Шевченко в "Дженоа". В настоящее время специалист находится без работы. Роберто Де Дзерби возглавляет "Шахтер" с мая 2021 года. В текущем сезоне команда лидирует в УПЛ.