"Шахтер" хочет продлить контракт с Тайсоном - Цыганик

Тайсон выступает в Украине более 10 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" хочет продлить контракт со своим лидером 32-летним Тайсоном.

Соглашение бразильского полузащитника с донецким клубом завершается летом 2021 года. Тайсон неоднократно публично заявлял о своем желании вернуться на родину.

"Главная задача "Шахтера" - продлить контракты с теми, у кого они заканчиваются. Это серьезная проблема для менеджмента. Что касается Тайсона, то у него самая большая зарплата в команде. Как показала Лига чемпионов, Тайсон дает результат в матчах против серьезных соперников. Насколько я понимаю, с Тайсоном пошел контакт, ему должны предложить контракт.

Не думаю, что сам Тайсон пойдет на уменьшение зарплаты. И, думаю, процесс переговоров пройдет до лета. Насколько я владею информацию, хотя могу немного ошибаться, но у него зарплата 3,5 миллиона евро в год. Для "Шахтера" это большие деньги", - сказал журналист Игорь Цыганик в эфире FootballHub.

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Тайсон выступает в Украине с 2010-го. 2013 года перешел из "Металлиста" в "Шахтер" за $20 млн.