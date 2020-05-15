"Шахтер" хочет приобрести еще одного бразильца

Юре Сезар может стать очередным бразильцем "Шахтера", Фото: Foto: Alexandre Vidal/Flamengo.

Донецкий "Шахтер" заинтересован в услугах 20-летнего бразильца Юри Сезара.

Футболист выступает на родине за "Флайменго". Сезар действует на позиции левого полузащитника, при необходимости может сыграть на противоположном фланге, сообщает O Dia.

На игрока также претендуют "Реал" и "Удинезе". Европейские клубы пока следят за выступлениями хавбека, предложений касательно его не поступало.

Права на Сезара принадлежит "Флайменго". В текущем этом сезоне выступает за "Форталеза" на правах аренды.

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Контракт игрока с "Флайменго" рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне Юри Сезар провел 5 матчей и забил 1 гол.