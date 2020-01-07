"Шахтер" хочет пригласить бывшего капитана "Динамо"

Богдан Михайличенко был капитаном молодежных команды "Динамо". Фото: из открытых источников

Донецкий "Шахтер" хочет пригласить левого защитника луганской "Зари" Богдана Михайличенко.

"Горняки" в лице Михайличенко видят потенциальную замену левом защитнике Исмаили, которому 11 января уже исполнится 30 лет.

21-летний футболист летом стал полноценным игроком "Зари". До этого он выступал за клуб из Луганска на правах аренды в течение сезона. "Динамо" обменяло Михайличенко и определенную сумму денег на Александра Караваева.

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Богдан Михайличенко является воспитанником школы "Динамо". Был капитаном юношеской и молодежной команды. Во времена Сергей Реброва провел 2 матча за первую команду "бело-синих".