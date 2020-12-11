"Шахтер" хочет подписать Верона

Габриэл Верон может перебраться в Украину. Фото: cbf.com.br

"Шахтер" заинтересован в услугах бразильского вингера "Палмейрас" 18-летнего в Габриэла Верона.

Начальные контакты между клубами показали, что "Палмейрас" хочет получить за Верона не менее чем €30 млн, сообщает Goal.com

Руководство "Шахтера" в лице Верона видит замену Тайсону, который может покинуть команду по окончании сезона.

Однако "Шахтер" поставил перед собой четкий финансовый лимит на будущее трансферное окно - ни одна сделка не должна превышать €20 млн.

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Следующий свой матч "Шахтер" проведет 13 декабря в рамках УПЛ против "Ингула".